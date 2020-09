Farmsum maakt vervuild staal weer bruikbaar

Koning Willem-Alexander bij de start van recyclingfabriek PMC. Ⓒ HH/ANP

DELFZIJL - De provincie Groningen heeft er een unieke industriële aanwinst bij. De allereerste duurzame recyclingfabriek ter wereld die fors vervuild staal omzet in weer schone en goed bruikbare grondstof is donderdag in Farmsum (Delfzijl) geopend door koning Willem-Alexander.