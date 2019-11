Helft Nederlanders vertrouwt banken niet

Van de ondervraagden vond 49 procent de banken onbetrouwbaar. 70 procent is het afgelopen decennium negatiever gaan denken over de sector en 57 procent merkt wat betreft betrouwbaarheid geen verbetering. Bijna de helft stelde daarnaast niet eens te merken dat banken hun werkwijze hebben aangepast sinds de crisis. Een meerderheid vindt ook dat banken niet betrouwbaarder zijn geworden in de afgelopen twee jaar.

Het tuchtrecht en de genoemde stichting zijn enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen.