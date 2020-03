Sierteelt legt loodje als overheid en banken niet snel ingrijpen

Dat zegt Steven van Schilfgaarde, algemeen directeur van bloemenveiling Royal Flora Holland. Door het wegvallen van vraag is er op de veilingen niet alleen sprake van zeer lage prijzen, maar worden kwalitatief hoogwaardige producten ook gewoon weggegooid. Afgelopen week lagen de prijzen tot 50% lager dan normaal en afgelopen vrijdag is een vijfde van de producten die voor de veilingklok kwam doorgedraaid.

„Dit is in het ruim 100-jarige bestaan van coöperatie nog nooit in deze omvang gebeurd”, zegt Van Schilfgaarde. Het voortbestaan van veel bedrijven, zowel kwekers als handelsbedrijven staat volgens hem op het spel.

Moederdag

De crisis komt voor de sierteelt op het slechts denkbare moment. Van Schilfgaarde: „Dit is normaal gesproken de piekperiode voor de sierteelt in de aanloop naar Moederdag in verschillende landen. De gebruikelijke omzet in deze periode is 150 tot 200 miljoen per week.”

Daarnaast hebben de tuinders hun inkomsten hard nodig, want over twee weken valt de energierekening bij hen op de mat. „Ze komen dan acuut in de betalingsproblemen”, aldus Van Schilfgaarde. „Zonder noodkredieten van overheid en banken en andere vormen van financiële ondersteuning vallen kerngezonde bedrijven straks bij bosjes om. Branchebreed pleiten wij voor actie, voordat het te laat is.”

DFT-verslaggever Martin Visser denkt dat staatssteun onvermijdelijk is om faillissementen tegen te gaan. Dat en meer in de nieuwste podcast Kwestie van Centen. Luister hier of via je eigen podcast app.

Sierteelt is de derde exportsector van Nederland en draaischijf voor de wereldhandel van bloemen en planten. Ongeveer 35% van de wereldwijde export gaat via Nederland. De exportwaarde van bloemen en planten is €6,2 miljard op een totaal omzet van €7 miljard. FloraHolland pleit er dan ook voor om de export van bloemen en planten zo lang mogelijk in stand te houden, want de sector draait volledig op de uitvoer van producten.