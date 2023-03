Premium Het beste van De Telegraaf

Felle concurrentiestrijd om lokken bedrijven: ’Amerika dwingt EU met subsidie te strooien’

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie onlangs op bezoek bij president Biden. Ⓒ Foto ANP/HH

De Europese Unie reageert niet snel en concreet genoeg in de concurrentiestrijd met de VS om groene bedrijfsinvesteringen te lokken, zeggen expert. De VS lokt bedrijven met hoge belastingvoordelen terwijl Europa nog vastzit in oeverloze besluitvorming en politieke discussies.