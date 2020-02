Atrium handhaaft dividend ondanks problemen in Rusland

Atrium zag in 2019 de netto huurinkomsten met 1,4 procent afnemen tot 176,4 miljoen euro. Afgezien van Rusland was sprake van een groei van 0,8 procent tot 140,9 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte met 1,8 procent tot 153.6 miljoen euro. De geschoonde winst per aandeel ging 4,3 procent omlaag naar 28 cent. De gemiddelde bezettingsgraad was vorig jaar 97 procent, Dat is een fractie beter dan in 2018.

Atrium maakt verder bekend dat het ook in woningen stapt. Het bedrijf wil de komende vijf jaar in totaal 5000 hoogwaardige huizen aankopen in Warschau in Praag. Om te beginnen heeft het een optie genomen op een controlerend belang in een bouwproject met circa negenhonderd appartementen in de Poolse hoofdstad.