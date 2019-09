Trend sterke groei hypotheekmarkt gebroken

Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT (ANP) - Het omzetrecord van 2018 op de hypotheekmarkt zal dit jaar waarschijnlijk niet worden geëvenaard. Daarmee komt een einde aan een reeks jaren met sterke groei, stelt consultancybureau IG&H in een rapport over de sector. Volgens IG&H daalde de hypotheekomzet ook in het tweede kwartaal waarmee er nu drie kwartalen op rij sprake is van een krimp.