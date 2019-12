Financieel topman Ton van Veen (Jumbo, links) en Hema-baas Tjeerd Jegen Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - Jumbo neemt 17 Hema-locaties in grote steden over. Daarnaast wordt Jumbo op zes grote stationslocaties de exclusieve foodpartner van Hema. Ook gaan alle Jumbo-winkels in België en Nederland Hema-artikelen verkopen.