Column: Aegon en NN rijp voor een rebound

Aegon onder in de range

Ⓒ PROREALTIME

Laat ik beginnen met de chart van Aegon, die sowieso geen schoonheidsprijs verdient als het gaat om mooie trendmatige bewegingen.

Het koersverloop kenmerkt zich door flinke zwiepers, al dan niet gevangen in een specifieke bandbreedte. Zo is er in de afgelopen periode sprake van koersvorming tussen 4,60 weerstand en 3,78 steun.

De bovenkant van de range is nog intact, maar de onderkant staat zwaar onder druk. Het is zeer de vraag of de bulls standhouden en zich kunnen vastklampen aan de groene steunstreep.

Rebounders loeren op kansen

Goed, de beren stevig aan kop in een felle koersdaling, ondersteund door alle marktlensindicatoren en dus is de Down status valide op het Dashboard. Geen goed nieuws voor trendbeleggers, die zien de verpietering van de technische conditie.

Maar voor rebounders is het een interessant speelveld. Zij wachten op de bodemstampers om vervolgens aan te haken bij een rebound naar de bovenkant van de range, toch een aardig ritje. Wel twee handen aan het stuur, want mocht de koers onder uit de range worden gedrukt, dan is zomaar een vrije val naar 3+ mogelijk en dat wil je zelfs als offensieve belegger niet meemaken.

NN Group breakout

Ⓒ PROREALTIME

Volgens de spelregels der trendanalyse is er thans sprake van een negatieve overgangsfase door een felle breakout beweging, getuige de zwarte candles onder de SMA lijn, in combinatie met een negatieve swingteller.

Maar de breakout ofwel uitbraakpoging zet de katapult op scherp, de koersdaling is te fors, het wordt hoog tijd dat de volgende stap komt, te weten een pullback ofwel terugtest om de recent gepasseerde SMA lijn rond 35+ als weerstand te testen.

De candles kleuren inmiddels oranje, hetgeen impliceert dat de afstand met de SMA lijn te groot is. Bovendien staat de RSI als spanningsmeter ver onder de OS-lijn. Kortom, overdreven negatief sentiment onder in het veld.

NN katapult

De koers heeft inmiddels de Fibo grid bereikt, hetgeen impliceert dat in de zone 30+ tot 28,50 gebodemd mag worden om de breakout te laten opdrogen, de katapult nog even wat strakker te zetten om vervolgens in een rap tempo de pullback in gang te zetten.

Binnen enkele weken terug naar 34 tot 36 zou zomaar het meest waarschijnlijke scenario kunnen worden. Dit klinkt rebounders en koopjesjagers natuurlijk als muziek in de oren.

Voor trendbeleggers zal dit een opluchting zijn. Zij krijgen de kans om op hogere niveaus alsnog in te grijpen.

Rebounders versus trenders

Uit bovenstaande proza heeft u kunnen opmaken dat beide speelvelden er technisch enerzijds zwak bijliggen en anderzijds toe zijn aan een dappere en hoopvolle herstel beweging.

Voor rebounders zijn er dus wel degelijk koopkansen, zij willen profiteren van de verwachte reacties op de recente koersafstraffing. Trenders kunnen opgelucht adem halen als de bulls in actie komen, maar er moet voor hen veel meer gebeuren om de lichten definitief op groen te krijgen.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.