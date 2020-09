Centrale Bank van Suriname devalueert dollar met de helft

De waarde van de Surinaamse dollar is gerelateerd aan die van de Amerikaanse dollar. De afgelopen jaren stond de officiële wisselkoers op 7,52 SRD voor de Amerikaanse munt. Vanaf vannacht zal die 14,02 SRD bedragen. President Chan Santokhi en minister van Financiën Armand Achaibersingh hadden dit besluit al aangekondigd.

In de dagelijkse praktijk hanteerden vrijwel alle wisselkantoren al een koers van rond de 15 SRD per Amerikaanse dollar. Toch is de verwachting dat vooral geïmporteerde goederen, waaronder brandstof en medicijnen, duurder worden. Dat is mede een gevolg van de Surinaamse importheffing, die gebaseerd is op de door de CBvS vastgestelde koers.

Naast de aanpassing van de waarde van de valuta is het ook de bedoeling van de centrale bank dat de nieuwe koers stabiel blijft. Deze "unificatiekoers" zal door alle sectoren gebruikt moeten worden. "Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde verkoopkoers van de centrale bank voor de Amerikaanse dollar, is geenszins toegestaan", zo zei Roemer. De vaste koers zal er voor zorgen dat Surinamers en Surinaamse bedrijven beter weten waar ze aan toe zijn. Zo moet een stabiele economie ontstaan, die aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders.

Het vaststellen van een vaste koers is onderdeel van het pakket aan maatregelen waarmee de regering-Santokhi de economie uit het slop wil halen. De regering wil kosten besparen door subsidies voor elektriciteit, water en openbaar vervoer af te schaffen. Om de pijn van die maatregelen te verzachten, gaan de uitkering voor de oudedagsvoorziening, de kinderbijslag en de uitkering voor mensen met een beperking omhoog.