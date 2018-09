Alternatief

Is er dan nog een alternatief om rendement te maken? Een belegging in een AEX-tracker geeft momenteel een jaarlijks dividendrendement van 2,5 procent. Uiteraard komt daarboven op nog een negatief of positief resultaat, welke samenhangt met het koersrisico van aandelen. Veel technische analisten krijgen last van hoogtevrees op deze niveau’s, maar hoe staan we er eigenlijk voor?

Groei wereldeconomie

De economen van ABN Amro gaan ervan uit dat de wereldeconomie zowel dit jaar als 2018 een solide groei van ongeveer 3,5 procent zal laten zien. De bank wijst erop dat de verbeterde wereldeconomie in combinatie met de afgenomen politieke risico’s en de lage marktbeweeglijkheid de aandelenmarkten een steun in de rug zullen blijven geven.

Monetaire beleid ECB

Ook meneer Draghi ziet geen snelle aanpassing van het monetaire beleid. De economische vooruitzichten worden wel steeds beter, maar de inflatie is nog niet op het gewenste niveau. Dit betekent dat het einde van het opkoopprogramma nog niet in zicht is.

AEX

Het lijkt erop dat de aan(deel)houder wint. Er blijven altijd beren op de weg, maar op lange termijn kan een belegging in aandelen een mooi gemiddeld rendement opleveren. Met in het achterhoofd dat de wereldeconomie blijft groeien en een ECB die voorlopig nog even doorgaat met haar ruime monetaire beleid, lijkt het dat de juichstemming in aandelen nog niet ten einde is.

Grafiek: 5-jaars AEX index

Risico

Beleggen zonder risico bestaat niet. Aan iedere vorm van beleggen (en zelfs sparen) zijn risico’s verbonden. Indien u een deel van uw spaargeld in aandelen steekt, moet u zich dat realiseren. Wellicht dat een vermogensbeheerder u hierbij hulp kan bieden om op lange termijn uw beleggingsdoel te behalen. Die bepaalt vooraf in een gesprek welk risicoprofiel voor u geschikt is en stemt bij aanvang de beleggingen af op de tijd die u wil nemen, ofwel uw beleggingshorizon. Hoe langer je horizon, hoe hoger het risico dat je kunt permitteren. Naarmate de horizon korter wordt, dan wordt er geleidelijk aandelenblootstelling afgebouwd.

Michael Mooijer is directeur van Fresh®, een aanbieder van beleggingsfondsen en dochteronderneming van OHV. Hij is werkzaam in de financiële sector sinds 1991. De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.