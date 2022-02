Beursblog: krachtig herstel Nasdaq met afname zorgen om conflict Oekraïne

Buitenland

Spanning loopt op: secretaris-generaal VN ’diep bezorgd’ om Oekraïne-crisis

De hoogste baas van de Verenigde Naties, António Guterres, is „diep bezorgd” om de situatie in Oekraïne. „De prijs die betaald wordt met menselijk lijden, verwoesting en schade aan Europese en wereldwijde veiligheid is te hoog om ook maar te overdenken”, zei de secretaris-generaal in New York.