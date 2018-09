Fondshuizen steunen klimaatakkoord

Zoals verwacht legde Donald Trump deze maand de afspraken die gemaakt zijn in de strijd tegen de opwarming van de aarde naast zich neer. De VS heeft zich hiermee geschaard in het rijtje landen die het niet zo nauw nemen met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hiertoe behoren ook Syrië en Nicaragua.

De actie van Trump is niet alleen heel slecht voor de diplomatieke positie van de VS maar ook voor de eigen energiebedrijven en autoproducenten die duurzaamheid wel hoog in het vaandel hebben staan. De angst dat de terugtrekking van de VS uit het akkoord een domino-effect teweeg zou brengen is gelukkig geen bewaarheid geworden. Het tegenovergestelde lijkt eerder waar. Het afhaken van de VS heeft de EU, China en India dichter bij elkaar gebracht. Ook binnen de VS hebben staten als New York en Californië te kennen geven zich te blijven inzetten voor CO2-reductie. Zo sloten Californië en China gisteren een deal om samen onder andere een techniek te ontwikkelen om koolstof op te vangen en op te slaan.

Technologische vooruitgang

De meest krachtige katalysator vormt de doordenderende technologische vooruitgang, die ervoor heeft gezorgd dat de transitie naar een CO2-arme economie verschoven is van de politieke arena naar het innovatiedomein van de markt. De groene economie ontwikkelt zich zo rap dat het bijvoorbeeld steeds goedkoper wordt om zonne- en windenergie op te wekken. De kosten voor het opwekken van zonne-energie zijn in de afgelopen tien jaar met liefst 80% gekelderd en het eind van die daling is nog niet in zicht.

Trumps besluit om uit het akkoord te stappen, heeft de publieke opinie om hard te blijven trekken aan het klimaatpaard versterkt. Ook de politieke wil om iets te doen aan een van de grootste problemen die de wereld kent, lijkt sterker dan ooit. In plaats van verdeeldheid te zaaien heeft Trump landen juist dichterbij elkaar gebracht om het klimaatveranderingstij te keren. De markt sluit zich daar maar al te graag bij aan en blijft werken aan innovatieve oplossingen.

Ben Constable-Maxwell is directeur bedrijfsfinancieringen en stewardship bij M&G Investments.