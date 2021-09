Premium Het beste van De Telegraaf

Aantal wijnboeren in vijf jaar verdubbeld

Door Eric Roeske

Peter Geeskink en Sigrid van Ede telen op de Utrechtse heuvelrug genoeg druiven om 2400 wijnflessen te kunnen vullen. Ⓒ Foto Menno Bausch

Zeist - Een Pinot Noir, Riesling of Brut, maar dan van Nederlandse bodem. Bij wijnspeciaalzaken, slijterijen en restaurants kunnen we steeds vaker kiezen voor Nederlandse wijn. In 2019 is hier 7841 hectoliter wijn geproduceerd, oftewel ruim 1 miljoen flessen.