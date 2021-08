Paardenhandelaren plegen voor €100 miljoen belastingfraude

Een woordvoerder van de fiscus bevestigt berichtgeving in het AD daarover. De krant berichtte over de markt van exclusieve spring- en dressuurpaarden, waarin tientallen miljoenen aan belasting wordt ontlopen. Vele tientallen dossiers werden de afgelopen tijd onderzocht. Naar verluidt gaat het om zo'n vijf jaar aan onderzoek.

In de paardenbranche gaat veel geld om. Het zou gaan om een groeiende markt van zeker 100 miljard euro in Europa alleen. Al in 2017 kondigde de Belgische fiscus, in samenwerking met de Nederlandse Belastingdienst, aan de "jacht op fraude met elitepaarden" te openen. Er zou in die handel ruimte voor gesjoemel zijn omdat het lastig is de waarde van een elitepaard precies vast te stellen. Daarnaast zouden er veel onderhandse deals worden gesloten.

Nederland, België en Duitsland leiden de handel in elitepaarden. Voor het onderzoek werd samengewerkt met omliggende landen. In België moeten handelaren 26,5 miljoen euro belasting terugbetalen.