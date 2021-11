Beursblog: beleggers zetten vrees coronavariant omikron opzij

Door Redactie DFT

Na de forse averij van afgelopen vrijdag in reactie op de schrik over de nieuwe coronavariant weet de AEX maandag de schade te dempen. Vooral de flinke opleving bij de chipfondsen geven daarbij steun. Ook Shell zit in de voorhoede.