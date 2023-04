Premium Het beste van De Telegraaf

Minister en werkgeversbaas blij met handelsdeal Canada:’Pas op voor nepverhalen’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Op handelsmissie in Canada zien minister Schreinemacher en werkgeversvoorzitter Thijssen alleen maar voordelen van het nieuwe handelsverdrag. Ondertussen waait er een protectionistische wind in de wereld. „Broodjeaapverhalen over handelsafspraken zijn gevaarlijk.”