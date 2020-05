AEX boven 537 punten, Galapagos aan kop

De AEX-index noteerde rond 11 uur 1,6% winst bij 537,2 punten. ING-analist Bas Heijink ziet hier beperkt potentieel en waarschuwde vanochtend voor een ’plotselinge neerwaartse draai’ bij een niveau van 540 punten. De AMX noteerde 2% toename bij 736,9 punten.

Europese beurzen bewonge opwaarts: de DAX steeg 0,7%, de Britse FTSE bewoog 0,4% hoger en de Franse CAC 40 won 0,5%.

Beurzen in New York sloten woensdag met winst, de S&P500-index steeg met 1,5%, de Dow Jones won 2,2% ondanks een somber beeld in gepubliceerde het Beige Book, de stand van zaken van de Amerikaanse economie.

Futures voor opening van de handel vanaf 15.30 uur lopen uiteen: de Dow staat voor 0,5% winst, de Nasdaq verliest een fractie. Vanmiddag kijkt de markt uit naar het nieuwe aantal werkloosheidsaanvragen. Rabobank mikt op 2,1 miljoen stuks.

In de Aziatische handel sloot de Nikkei met 2,5% winst; sinds het dal van maart steeg de Japanse graadmeter 33%. Maar de Hangseng-index raakte vandaag 0,8% kwijt.

Vanochtend stemde het Chinese parlement zoals verwachting in met de nieuwe veiligheidswet, waarmee het zijn controle in Hongkong wil vergroten. De Verenigde Staten kondigden eerder zware sancties aan als Peking zijn invloed er zou uitbreiden. In reactie verzwakte de Chinese yuan tegen zijn exportvaluta.

Na de kleine terugval van een dag eerder kwam de stemming er donderdag er steeds beter in. De hoop op economisch herstel door de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen wakkerde de kooplust bij beleggers flink aan. Vooral de animo om in techfondsen te stappen liep weer stevig op. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat vooral particuliere beleggers het glas halfvol blijven zien, terwijl er bij beursexperts nog steeds pessimisme overheerst. Hij wijst er op dat de oplopende spanningen tussen Amerika en China vooralsnog geen rol spelen in het sentiment en ook de aanhoudende Brexit-impasse naar de achtergrond wordt gedrongen. „Het is opvallend dat er wel enthousiasme is als het Duitse ondernemersvertrouwen iets minder dramatisch is. De kans neemt echter steeds meer toe dat het realisme over de diepste economische crisis sinds de jaren dertig begint door te dringen zodra er ondanks de omvangrijke monetaire- en overheidssteun toch ontslagen blijven vallen.”

De euro steeg licht naar $1,1022. Brentolie daalde met 2,1% tot $34,01 dollar. Technisch analist Bas Heijink van ING verwacht een forse teruggang van de olieprijs.zorg

Arcelor gewild

Bij de hoofdfondsen ging biotechbedrijf Galapagos met 6,5% winst aan kop. Chiptoeleverancier ASMI won 5,9%. Betalingsverwerker Adyen werd 5,4% duurder. Volgens van Zeijl is het niet verwonderlijk dat de belangstelling voor technologiefondsen groot blijft doordat de impact van de coronacrisis naar verwachting beperkt zal blijven in de techsector. „Aan de andere kant lopen de waarderingen die voor de coronacrash al hoog waren steeds verder op.”

ABN Amro en Unibail Rodamco Westfield, gisteren nog een sterke stijger, vulden de bodem van de AEX met respectievelijk 1% en 1,7% verlies. ING liet een fractie liggen.

In de Midkap stoof fitnessketen Basic-Fit omhoog met 18%, en behield 13,6% winst. Het kabinet kondigde woensdagavond aan dat sportscholen op 1 juli open mogen, en niet pas op 1 september. Goed nieuws volgens analisten van KBC, de Nederlandse activiteiten zijn goed voor 27% van de omzet. Volgens ING-analist Marc Zwartsenburg is een aandelenemissie daarmee onwaarschijnlijk geworden.

Eurocommercial Properties won 6,5%. Het liet weten dat alle winkelcentra van het vastgoedfonds weer open zijn. Alle winkelgebieden in Frankrijk, Italië en België hebben de deuren heropend.

Bodemonderzoeker Fugro steeg met 3,5%.

Air France KLM won 4,7%. Branchegenoot easyjet (+7,4%) kondigde aan 30% van zijn capaciteit en personeel te schrappen.

Bij de smallcaps deed Sligro Foods met 9,4% koerswinst goede zaken.

Dranken- en likeurmaker Lucas Bols (+1,9%) zag de omzet in het afgelopen boekjaar dalen, vooral door sluiting van horecazaken. Sinds de beursnotering vijf jaar geleden is het aandeel gehalveerd.

Koffiebedrijf JDE Peet’s, moederbedrijf van Douwe Egberts, sloot de inschrijving voor zijn aandelenuitgifte bij de beursnotering aan Euronext. De notering, gepland voor maandag 3 juni, is vervroegd naar vrijdag, meldde het concern. Vrijdag maakt het de introductieprijs bekend. De marktwaarde ligt bij uitgifte, uitsluitend bestemd voor institutionele partijen, voor een afgegeven bandbreedte van €30 tot €32,50 per aandeel tussen €14,9 en €16 miljard.

