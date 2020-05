AEX springt in zetel mee op techsneltrein

De AEX-index eindigde 1,8% in de plus bij een stand van 538,62 punten, het hoogste niveau sinds begin maart. De AMX kreeg er 1,6% bij op 733,99 punten.

Europese beurzen bewogen minder hard opwaarts dan in Amsterdam: de DAX steeg 1%, de Britse FTSE bewoog 0,7% hoger en de Franse CAC 40 won 0,8%.

In de middag kwam er overwegend beroerd nieuws over Amerikaanse economie naar buiten. Het aantal nieuwe WW-aanvragen in de VS is zoals verwacht nog eens toegenomen met 2,2 miljoen. Aan de andere kant nam het totaal aantal Amerikanen dat een uitkering krijgt iets af. Verder zijn de orders voor duurzame orders in april gekelderd met 17%. Vooraf was op een nog grotere val gerekend. Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, maakt de stroom aan slechte macrocijfers weinig indruk doordat beleggers het eigenlijk als oud nieuws beschouwen. „Het is duidelijk dat we midden in een slechte economische periode zitten, maar in maart was er nog grote onzekerheid wat de gevolgen zouden zijn van de coronacrisis en bestond er nog de vrees voor een ineenstorting van het economische systeem en mogelijk een depressie. Nu kunnen we de situatie beter inschatten en wordt er door beleggers die het rooskleurig inzien een voorschot genomen op de verwachte economische herstelcapaciteit.”

Het nieuws dat de Brits-Zweedse farmaceut AstraZenica die samenwerkt met de Britse universiteit Oxford aan een potentieel vaccin tegen het coronavirus overweegt om mogelijk deelnemers bloot te gaan stellen, droeg ook bij aan het opgewekte sentiment.

Toch houdt Van de Groep nog een slag om de arm over een verdere opmars van de AEX in de zomermaanden. „Veel zal afhangen in hoeverre een nieuwe coronagolf kan worden voorkomen. Een voordeel is dat de testcapaciteit enorm is gegroeid, waardoor brandhaarden sneller in beeld kunnen worden gebracht. Het komende cijferseizoen zal waarschijnlijk weinig impact gaan krijgen op het sentiment. Verder is het van belang dat de huidige handelsdeal tussen China en Amerika in stand blijft.”

Tech gewild

Bij de hoofdfondsen ging biotechbedrijf Galapagos met 4,9% winst nog steeds fier aan kop. Chiptoeleverancier ASMI zat ook in de lift en won 4,5%. Betalingsverwerker Adyen werd 4,7% duurder naar een nieuwe piek. Van de Groep benadrukt dat vooral de sterk meevallende resultaten en goede prognose van het Amerikaanse chipfonds Micron hebben bijgedragen aan de positieve draai bij de techfondsen die de voorgaande dag nog in mineur waren.

Verder hadden KPN en Wolters Kluwer de wind aardig in de rug met plussen van 3,1% respectievelijk 3,3%.

Unibail Rodamco Westfield, een dag eerder nog een sterke stijger, vulde de bodem van de AEX met een verlies van 1,6%. RD Shell deelde ook niet mee in het beursoptimisme en zakte 0,5%.

In de Midkap stoof fitnessketen Basic-Fit omhoog met een koerssprong van 15,4%, Het kabinet kondigde woensdagavond aan dat sportscholen op 1 juli open mogen, en niet pas op 1 september. Goed nieuws volgens analisten van KBC, de Nederlandse activiteiten zijn goed voor 27% van de omzet. Volgens ING-analist Marc Zwartsenburg is een aandelenemissie daarmee onwaarschijnlijk geworden.

Eurocommercial Properties steeg 4,7%. Het liet weten dat alle winkelcentra van het vastgoedfonds weer open zijn. Alle winkelgebieden in Frankrijk, Italië en België hebben de deuren heropend.

Bodemonderzoeker Fugro had ook een goede dag en zag de koers 3,5% oplopen.

Air France KLM dikte 0,6% aan. Branchegenoot easyJet kondigde aan 30% van zijn capaciteit en personeel te schrappen.

Bij de smallcaps stal Sligro Foods de show met een sprint vooruit van 15,2%. Het nieuws dat vanaf 1 juni de vrije inloop van consumenten voorbij is bij zijn groothandels en de horeca de deuren weer open mag doen, gaf het aandeel vleugels.

Dranken- en likeurmaker Lucas Bols (+2,2%) zag de omzet in het afgelopen boekjaar dalen, vooral door sluiting van horecazaken. Sinds de beursnotering vijf jaar geleden is het aandeel gehalveerd.

Koffiebedrijf JDE Peet’s, moederbedrijf van Douwe Egberts, sloot de inschrijving voor zijn aandelenuitgifte bij de beursnotering aan Euronext. De notering, gepland voor maandag 3 juni, is vervroegd naar vrijdag, meldde het concern. Vrijdag maakt het de introductieprijs bekend. De marktwaarde ligt bij uitgifte, uitsluitend bestemd voor institutionele partijen, voor een afgegeven bandbreedte van €30 tot €32,50 per aandeel tussen €14,9 en €16 miljard.

