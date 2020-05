Damrak vergroot winst, Basic-Fit toont spierbundels

De AEX-index noteerde rond 10 uur 1% winst bij 534,1 punten. De AMX noteerde 2% toename bij 736,9 punten.

De Duitse DAX steeg 0,7%, de Britse FTSE bewoog licht opwaarts en de Franse CAC 40 won 0,5%.

Beurzen in New York sloten woensdag met winst, de S&P500-index steeg met 1,5%, de Dow Jones won 2,2%.

Het gepubliceerde Beige Book, de neerslag van de economische stand van zaken, bevestigde een somber beeld. De eerste futures voor opening van de handel vanaf 15.30 uur lopen uiteen: de Dow staat voor 0,7% winst, de Nasdaq verliest een fractie.

In de Aziatische handel sloot de Nikkei met 2,5% winst af. Maar de Hangseng-index raakt 0,8%.

Vanochtend stemde het Chinese parlement zoals verwacht in met de nieuwe veiligheidswet, waarmee het zijn controle in Hongkong wil vergroten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde Hongkong niet langer als een autonoom gebied te zien dat onafhankelijk is van China.

De euro steeg licht naar $1,1022. Brentolie daalde met 2,1% tot $34,01 dollar. Het rendement op de Duitse tienjaarsstaatsobligatie ging terug tot -0,412%.

Arcelor gewild

Bij de hoofdfondsen ging staalmaker ArcelorMittal met 3,7% mee bovenin. Betalingsverwerker Adyen won 3%, biotechbedrijf Galapagos pluste met 2,3%.

Prosus en Unibail Rodamco Westfield, gisteren nog een sterke stijger, vulden de bodem van AEX met klein verlies.

In de Midkap stoff fitnessketen Basic-Fit omhoog met 18%, en behield 16% winst. Het kabinet kondigde woensdagavond aan dat sportscholen onder voorbehoud op 1 juli open mogen, en niet pas op 1 september. Goed nieuws volgens analisten van KBC Nederland is goed voor 27% van de omzet. Volgens ING-analist Marc Zwartsenburg is ee n aandelenemissie daarmee onwaarschijnlijk geworden.

Eurocommercial Properties won 6,5%. Het liet weten dat alle winkelcentra van het vastgoedfonds weer open zijn, nadat een aantal centra vanwege de coronacrisis gesloten waren. Alle winkelgebieden in Frankrijk, Italië en België hebben de deuren weer geopend.

Bodemonderzoeker Fugro steeg met 3,5%.

Air France KLM won 4,7% winst. Branchegenoot easyjet (+7,4%) kondigde aan 30% van zijn capaciteit en personeel te schrappen. Flow Traders (+0,5%) bleef stoïcijns onder een

Bij de smallcaps deed Sligro Foods met 4% koerswinst goede zaken.

Dranken- en likeurmaker Lucas Bols zag de omzet in het afgelopen boekjaar dalen.

Koffiebedrijf JDE Peet’s, moederbedrijf van Douwe Egberts, heeft vanwege de grote interesse van beleggers in de aandelen van de onderneming besloten sneller naar de Amsterdamse beurs te gaan. Het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts wil nu op vrijdag al zijn beursgang op het Damrak maken in plaats van woensdag 3 juni zoals eerder was aangegeven.

