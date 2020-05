'Openingswinst voor Beursplein 5'

Ook gaat de aandacht uit naar de spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Hongkong. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde Hongkong niet langer als een autonoom gebied te zien dat onafhankelijk is van China. President Donald Trump liet eerder al weten deze week nog met maatregelen tegen China te komen als Peking de omstreden veiligheidswet in Hongkong invoert.

Koffiebedrijf JDE Peet's heeft vanwege de grote interesse van beleggers in de aandelen van de onderneming besloten sneller naar de Amsterdamse beurs te gaan. Het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts wil nu op vrijdag al zijn beursgang op het Damrak maken in plaats van woensdag 3 juni zoals eerder was aangegeven.

Lucas Bols

Lucas Bols kwam nog met jaarcijfers. Dranken- en likeurmaker zag de omzet in het afgelopen boekjaar met 3,5 procent dalen. In maart, de laatste maand van het gebroken boekjaar, zag het bedrijf bepaalde verkopen wereldwijd met 30 procent teruglopen door de coronacrisis. Met name de horecasluitingen in veel landen bezorgen het bedrijf de nodige hoofdbrekens. Lucas Bols stelde in de eerste helft van het lopende boekjaar geen interim-dividend en variabele beloningen uit te keren.

Eurocommercial Properties liet weten dat alle winkelcentra van het vastgoedfonds weer open zijn, nadat een aantal centra vanwege de coronacrisis gesloten waren. Alle winkelgebieden in Frankrijk, Italië en België hebben de deuren weer geopend. In Zweden golden geen lockdownmaatregelen en bleven winkels open. Volgens het bedrijf is het nog te vroeg om de volledige gevolgen van de coronapandemie te beoordelen.

Basic-Fit

Ook fitnessketen Basic-Fit staat opnieuw in de schijnwerpers. Premier Mark Rutte kondigde na overleg met het crisisteam van het kabinet aan dat sportscholen en sauna's onder voorbehoud op 1 juli weer open mogen en niet pas op 1 september. Hetzelfde geldt voor de kantines van sportclubs en andere verenigingen en voor casino's.

De euro was 1,1022 dollar waard, tegen 1,0979 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,3 procent tot 31,73 dollar. Brentolie kostte 2,1 procent minder op 34,01 dollar.