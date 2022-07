’We doen dit voor ons land’ Gevluchte Oekrainers houden fototentoonstelling in Haagse galerie

Door Menzo Willems

De Oekraïense fotografen Alexander Chekmenev en Oksana Parafeniuk maakten aangrijpende foto’s te midden van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ze werden wereldberoemd nadat de New York Times en de Washington Post ze hadden afgebeeld. Photo Kyiv, dat jaarlijks een fototentoonstelling organiseert in Kiev, heeft er de expositie Faces of War van gemaakt. Vanwege de oorlog is expo uitgeweken naar galerie Hoogsteder en Hoogsteder in Den Haag, nadat fotograaf Alexander Chekmenev en de directrices van Photo Kyiv Anna Savitskaya en Anna Kuzina kans hadden gezien naar de hofstad te vluchten. Ze wonen nu bij Haagse vrienden.