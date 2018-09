Productie Nederlandse industrie stabiliseert

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de industrie weerspiegelt, kwam in mei uit op 57,6. Een stand boven de 50 punten duidt op groei, daaronder op krimp.

De nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland namen in mei namen fors toe. De oplopende levertijden vormen een probleem en leiden tot hogere prijzen. De stijging van de verkoopprijzen was weliswaar aanzienlijk, maar toch de kleinste in vijf maanden. Ook de werkgelegenheid nam toe.