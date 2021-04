Kleine winst Nikkei dankzij techbedrijven

)

De winsten bleven echter beperkt in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Ook spreekt de Amerikaanse president Joe Biden het Congres toe. Daarnaast komen iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook na de slotbel op Wall Street met resultaten.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 0,2 procent hoger op 29.053,97 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse winkelverkopen in maart met 5,2 procent zijn gestegen. De toename was sterker dan economen hadden verwacht. Fanuc dikte 2 procent aan dankzij beter dan verwachte resultaten van de robotmaker.

Zakenbank Nomura, die ook met cijfers kwam, kreeg er bijna 2 procent bij. Toyota steeg 1,5 procent. De autofabrikant verkocht in maart een recordaantal voertuigen ondanks het chiptekort in de sector. Technologieconcern Sony won 3,8 procent voorafgaand aan de kwartaalcijfers, die na de slotbel naar buiten werden gebracht.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. Webwinkelconcern Alibaba steeg 1,7 procent in Hongkong. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat China onderzoekt hoe oprichter Jack Ma de snelle goedkeuringen kreeg voor de beursgang van betalingsdienstverlener Ant Group vorig jaar. Begin november hielden de Chinese autoriteiten onverwacht de megabeursgang van Ant, een dochterbedrijf van Alibaba, tegen. Ook moest het bedrijf stoppen met het verstrekken van consumentenkredieten en het verlenen van vermogensbeheerdiensten.

De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent. Samsung Electronics zakte 1 procent. De erfgenamen van Lee Kun-hee, de voorzitter van het Zuid-Koreaanse technologieconcern die in oktober stierf, zullen omgerekend ruim 8,9 miljard euro aan erfbelasting betalen. De familie Lee meldde niet hoe de erfenis, die deelnemingen in Samsung omvat, zal worden verdeeld.