Videosollicitatie blijkt eye-opener

Amsterdam - Het is één van de beroepen in Nederland waar de grootste tekorten aan zijn: elke opgeleide elektromonteur kan kiezen uit 40 banen. Netwerkbedrijf Alliander heeft er heel veel nodig. Daarom koos het bedrijf ervoor om sollicitatiegesprekken gewoon door te laten gaan, ondanks de coronacrisis. Met één verschil: het gebeurt vanachter de laptop of webcam.