Horecatijger uitgeblazen: ’Meer dan 25.000 mensen werkten bij ons’

Charles van Goch van Mise en Place moedigt in 2010 op zijn trompet door hem opgeleid horecapersoneel aan tijdens de WK Voetbal in Zuid-Afrika. Ⓒ FOTO RENE BOUWMAN

Amsterdam - Op elk feest, evenement, diner of WK Voetbal danwel Olympische Spelen was horecatijger Charles van Goch present. Met zijn trompet in de hand - zijn handelsmerk - instrueerde hij tienduizenden studenten in Europa om zich 100 procent in te zetten voor zijn horecauitzendbureau Mise en Place uit Maastricht.