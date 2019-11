Deadline nieuwe KOR nadert

De aanmelding moet uiterlijk 20 november binnen zijn bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kan een aanmeldformulier gedownload worden dat per post opgestuurd moet worden.

Ondernemers die gebruikmaken van de KOR hoeven geen btw meer in rekening te brengen aan klanten, geen btw af te trekken op inkopen en investeringen, zijn niet meer verplicht om facturen voor de btw te versturen en hoeven geen btw-aangifte meer te doen.

Wie later is met zijn aanmelding, kan nog steeds deelnemen aan de regeling, maar maakt vanaf het eerstvolgende btw-aangiftevak gebruik van de vrijstelling. Een ondernemer die zich bijvoorbeeld op 2 februari aanmeldt voor de KOR, is per 1 april vrijgesteld van de btw.

Kleine ondernemers die voldoen aan de voorwaarden en zich aanmelden voor de nieuwe KOR, doen mee voor een periode van minimaal drie jaar. Tenzij de omzet in één kalenderjaar boven de €20.000 komt. Dan dienen zij zich af te melden voor de regeling en direct weer de reguliere btw-regels toe te passen. Eenmaal afgemeld, kunnen ondernemers en organisaties drie jaar lang niet meer deelnemen aan de regeling.