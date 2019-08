Bitcoin zakt fors weg tot onder $10.000

Begin deze maand leefde de bitcoin nog stevig op tot dicht tegen de $12.000, maar de digitale munt is daarna de weg omlaag weer ingeslagen met een dip op woensdag bij cryptoplatform coindesk van 8%.

Volgens marktkenners is de animo om in de bitcoin te stappen weer flink getemperd nadat de cryptomunt er niet in slaagde om recent boven de weerstand van $10.900 te stijgen.

De voorspellingen dat de opmars van de bitcoin hard zou gaan doorzetten, kunnen daardoor voorlopig weer de ijskast in.