Jay-Z loopt warm voor belang van $16,5 miljoen in startup pizzarobot

Het businessmodel van Stellar Pizza is om het bestellen van pizza’s eenvoudiger en goedkoper te maken. Een klant kan via een mobiele app een bestelling doen die een robot gebouwd in een truck de opdracht geeft om een pizza te bakken. Een aanwezige medewerker haalt de pizza die in vijf minuten klaar is uit de oven en serveert deze in stukken aan de klant.

Voordelen

Het maken en leveren van pizza’s door gebruik te maken van een Stellar truck heeft volgens de startup een aantal voordelen. Zo zou het mes kunnen in de kosten voor huisvesting, maar ook in de kosten van arbeid.

Stellar Pizza, opgericht in 2019 door drie voormalige ingenieurs in de ruimtevaart heeft in totaal dertig man in dienst. Het streven is om deze herfst van start te gaan met de eerste Stellar truck.

Jay-Z heeft met zijn durfkapitaalfirma ook nog belangen in andere activiteiten. Hij stak eerder al geld in het kledingmerk Savage X van Rihanna.