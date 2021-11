Eis ontslag topman Activision Blizzard om kennis over seksueel wangedrag personeel

De groep legde uit protest een tijdje het werk neer en stond voor het hek van het hoofdkantoor van Activision Blizzard in een voorstad van Los Angeles.

The Wall Street Journal publiceerde dinsdag een verhaal over beschuldigingen van seksueel wangedrag bij Activision Blizzard en schreef dat Kotick op de hoogte was gesteld van de vermeende incidenten.

De Amerikaanse zakenkrant citeerde uit interviews, interne e-mails, verzoeken van regelgevende instanties en andere interne documenten waaruit bleek dat de topman wist van de misstanden, die zich in 2016 en 2017 afspeelden. The Wall Street Journal berichtte ook over gevallen waarin Kotick zelf wordt beschuldigd.

Activision Blizzard ontkent de beschuldigingen aan het adres van Kotick en het bestuur laat weten volledig achter de topman te staan. Eind vorige maand heeft de gameproducent nog meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek.

Minstens twintig andere werknemers zijn om dezelfde redenen disciplinaire maatregelen opgelegd. Activision Blizzard werd eerder door een overheidsinstantie van de staat Californië aangeklaagd omdat het een "seksistische cultuur" zou bevorderen en vrouwen minder zou betalen dan mannen.

Activision Blizzard heeft circa 10.000 werknemers.