Maaltijdbezorging op zondag onzeker

De maaltijdbezorgers zijn nog in dubio. Een woordvoerder van Thuisbezorgd.nl liet weten. „Ik denk dat het zondag wel reëel is om je af te vragen of je mensen op de fiets door de sneeuw moet laten gaan.”

Thuisbezorgd zegt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten te houden maar niet op voorhand maatregelen te nemen. Deliveroo laat ook weten dat „veiligheid voorop staat”, maar dat ze de koeriers zelf laten beslissen wel of niet de weg op te gaan. „Het moet echt een uitzonderlijke situatie zijn om de bezorging helemaal stop te zetten. Zulk soort beslissingen worden waarschijnlijk op het moment zelf genomen”, zegt een woordvoerster.

Uber Eats zegt uit voorzorg de maximale afstand van bezorgritten tussen restaurants en consumenten te verkorten.

In navolging van Albert Heijn lieten andere supermarkten eerder vanmiddag al weten bestellingen niet af te zullen leveren.