Het aantal beursgenoteerde bedrijven neemt af en veel ondernemingen die hun notering behouden, kopen op grote schaal eigen aandelen in. Welke toegevoegde waarde heeft een beursnotering in deze tijd van private equity en historisch lage rentestanden? Een vraag die ik vorige week tegenkwam in de krant en een die ik, dat zult u begrijpen, met alle liefde beantwoord.