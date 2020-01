'Openingswinst voor Damrak'

Bij de bedrijven heeft bodemonderzoeker Fugro een tegenvaller voor de kiezen gekregen in een arbitragezaak rond Tasik Toba Subsea. Volgens het betreffende arbitragetribunaal heeft die partij nog recht op een betaling van 26,8 miljoen dollar.

KLM-topman Pieter Elbers zei in een gesprek met De Telegraaf dat de luchtvaartmaatschappij het jaar turbulent is begonnen als gevolg van de sterke stijging van de olieprijs. Elbers hoopt dat de olieprijs niet verder oploopt en stelt veel plannen te hebben voor dit jaar, met onder meer een flinke investeringsagenda in de vloot.

Signify

Verlichtingsbedrijf Signify liet weten meerdere kredietfaciliteiten te hebben vervangen door nieuwe leningen aan te gaan. Volgens financieel directeur Stéphane Rougeot gaat het om een belangrijke stap wat betreft de algemene financieringsstrategie. Verder werd bekend dat Rougeot om persoonlijke redenen aftreedt en per 1 maart als financieel directeur wordt vervangen door René van Schooten. Daarnaast wil Signify topman Eric Rondolat herbenoemen voor een periode van vier jaar.

De Europese beurzen verloren maandag terrein. De AEX-index eindigde 0,6 procent lager op 607,24 punten en de MidKap verloor 1,2 procent tot 910,93 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,7 procent. Wall Street sloot licht hoger. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 28.703,38 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 0,6 procent.

De euro was 1,1179 dollar waard tegen 1,1186 dollar een dag eerder. De olieprijzen liepen wat terug na de opmars in de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 62,80 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 68,34 dollar per vat.