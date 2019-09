'Bedrijven merken meer van groeiende economie dan burgers'

Amsterdam - Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters vertelt in deze podcast over het rapport 'De sociale staat van Nederland', waarin het SCP de tussenbalans opmaakt van het regeringsbeleid. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van leven sinds het begin van de crisis niet is toegenomen, ondanks de economische groei. „Mensen zien dat vooral aan de top de inkomensverbetering veel hoger is dan zijzelf ervaren in de portemonnee. Dat irriteert mensen. En dat gevoel is in de afgelopen jaren niet afgenomen.” Luister de hele podcast hieronder, of luister en abonneer via Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast-app door te zoeken op ’Kwestie van centen’.