Google zet kunstmatige intelligentie in bij eigen zoekmachine

Op de ontwikkelaarsconferentie Google I/O heeft de zoekmachinegigant een hoop nieuwe functies met betrekking tot kunstmatige intelligentie aangekondigd. Een ervan is straks terug te vinden in de populaire zoekmachine. Bij sommige zoekopdrachten zal er in de toekomst een 'Generative AI'-blokje verschijnen, die antwoord geeft op je vraag.

Ook kunnen gebruikers chatten met de zoekmachine voor aanvullende vragen in de context van de zoekresultaten. Het is nog niet bekend welk soort zoekopdrachten de nieuwe functie zullen hebben. Een testversie wordt de komende weken uitgerold voor gebruikers in de Verenigde Staten via Labs, het etiket voor bètaproducten van Google.

Dit etiket voor experimentele functies is terug van weggeweest. In 2011 werd Labs voor het laatst op een Google-product ‘geplakt’. Google geeft ermee aan dat het betreffende product nog niet af is en fouten kan bevatten. Ongewenste antwoorden die generatieve kunstmatige intelligentie in recent verleden van tijd tot tijd gaf leidden tot controverse, waardoor het niet verrassend is dat Google het Labs-predicaat nu weer van stal haalt.

Bard

Google heeft op Google I/O ook aangekondigd dat chatbot Bard onder meer beschikbaar komt in Nederland, naast bijna 180 andere landen. Hoewel ondersteuning voor de Nederlandse taal nog niet beschikbaar is, komt dit er wel aan. De chatbot is direct toegankelijk zonder wachtlijst en heeft veel nieuwe functies, waaronder een donkere modus en de mogelijkheid om afbeeldingen te genereren, door partnerdienst Adobe Firefly. Bard zal werken op basis van PaLM 2, het tweede grote taalmodel van Google dat als basis dient voor tientallen AI-toepassingen die Google in de komende weken en maanden zal uitbrengen.

Google gaat de output van ai voorzien van een watermerk om gegenereerde bestanden herkenbaar te maken, zelfs na fotobewerking, door metadata toe te voegen. Bard krijgt ook toegang tot diensten van Google, waardoor het gegenereerde data bijvoorbeeld kan exporteren naar Google Docs en resultaten kan laten zien in Maps.