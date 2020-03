Brussel: Europese economie krimpt dit jaar met 1%

In februari werd door Brussel nog gedacht dat de economie van de EU dit jaar met 1,4 procent zou groeien. De commissie verwacht onder meer dat de corona-epidemie zich in de loop van de tijd gelijkmatig zal verspreiden naar alle EU-landen en dat de ziekte- en sterftecijfers ongeveer hetzelfde zullen blijven.

China

De Europese economie zal in eerste instantie te lijden hebben onder de economische schok in China. Doordat de leveringsketen is verstoord zal dat qua aanvoer van producten en materialen voor problemen zorgen. Daarbovenop komen nu de problemen in Europa zelf, waar de virusuitbraak onder meer leidt tot liquiditeitsproblemen bij bedrijven.

Alles bij elkaar komt het er volgens de commissie op neer dat het virus een "grote negatieve impact" zal hebben op de economie. In 2021 zal wel sprake zijn van een substantieel herstel, maar niet dusdanig dat sprake is van een volledig herstel.

EU-landen mogen ondertussen wel zonder ’straf’ extra geld in hun onder de coronacrisis lijdende economie pompen.

Flexibiliteit

Ze zal „alle mogelijke flexibiliteit” aanwenden in de bestaande EU-regels vanwege de uitzonderlijke omstandigheden om het mogelijk te maken dat overheden bedrijven en burgers kunnen steunen en compenseren. De versoepeling gaat zowel om staatssteun als begrotingsregels.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zegt te werken aan een regeling voor hard getroffen sectoren zoals toerisme en de horeca. Uitstel van sociale premies of belastingen behoren tot de mogelijkheden.

Ondernemers

Collega Valdis Dombrovskis (Financiën) roept banken op soepel te zijn met het lenen van geld aan ondernemers die door het virus in zwaar weer zijn terechtgekomen. De EU zal zelf voor 8 miljard euro aan leningen voor 100.000 middelgrote en kleine bedrijven garant staan.

Daarnaast maakt Brussel geld vrij voor een investeringsinitiatief. Daarbij wordt 7,5 miljard euro aan niet-gebruikte subsidies uit de structuurfondsen beschikbaar gesteld aan lidstaten om er nieuwe projecten mee te financieren. De commissie heeft een speciale lijn geopend voor overheden met vragen over steunmaatregelen.

’Grote schok’

Voorzitter Ursula von der Leyen: „Dit virus vreet aan onze economieën. Het is een grote schok, die zo kort en beperkt mogelijk moet zijn, zodat hij geen permanente schade aanricht. Ik ben ervan overtuigd dat de Europese Unie deze shock zal weerstaan.” Ze zei dat Brussel alles zal doen wat nodig is.