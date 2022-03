Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog snijdt aanvoer van graan en vlees uit Oekraïne af: ’Groot gevaar voedselzekerheid’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Grote akkerbouwvelden en kippenschuren van MHP Ⓒ Eigen foto

De oorlog in Oekraïne dreigt een groot gevaar te worden voor de voedselzekerheid. Sommige werelddelen zijn zo afhankelijk van de regio dat die nu helemaal geen aanvoer hebben van graan en vlees. En waar wel voedsel is, rijzen de prijzen de pan uit, zegt John Rich, topman van het Oekraïense MHP, een van de grootste leveranciers in Europa.