Banengroei bedrijfsleven VS zwakt iets af

Volgens salarisverwerker ADP kwamen er in februari 183.000 nieuwe banen, terwijl vooraf een plus van 155.000 was voorzien. Het banencijfer van januari werd fors neerwaarts bijgesteld van 290.000 naar 209.000.

Door de vrees voor de economomische impact van het coronavirus op het bedrijfsleven wordt de gang van zaken op de arbeidsmarkt in de VS scherp in de gaten gehouden.

Afgelopen dinsdag kwam de Amerikaanse centrale bank al in actie met een renteverlaging van 0,5% om verlichting te bieden aan de economie in de VS.

Het ADP-rapport is een voorproefje op de officiële Amerikaanse werkgelegenheidcijfers die vrijdag naar buiten kwamen. Naar verwachting van economen is er sprake van een toename met 190.000 en blijft de werkloosheid ongewijzigd op 3,6% van de beroepsbevolking.