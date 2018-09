'Hogere opening voor AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag licht hoger te openen na de verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen openen naar verwachting met kleine winsten. Beleggers moeten het stellen zonder belangrijk richtinggevend nieuws.

Aan het bedrijvenfront liet Unilever weten langer de tijd te nemen om de knoop door te hakken over waar het voortaan zijn hoofdkantoor wil hebben. Het bedrijf heeft nu een duale structuur met hoofdvestigingen in Rotterdam en Londen. Het bestuur zou er naar neigen over te stappen op een model met één hoofdkantoor, zei topman Paul Polman tegen de Britse krant Financial Times. Reden voor het uitstel zouden oplopende spanningen in Europa zijn.

Ook Shell staat in de schijnwerpers. Het olie- en gasconcern kondigde aan het keuzedividend vanaf het vierde kwartaal te schrappen. Daarnaast bevestigde Shell het aandeleninkoopprogramma van minstens 25 miljard dollar voor 2017-2020 en voorziet het bedrijf een jaarlijkse autonome vrije kasstroom van 25 tot 30 miljard euro tegen 2020.

Samenwerking

Veevoederbedrijf ForFarmers gaat een strategische samenwerking aan met concurrent Baks Agri Foods. ForFarmers Nederland neemt de verkoop van de vochtrijke voedermiddelen voor de varkenshouderij in Nederland over. Baks Logistiek neemt voor deze producten het vervoer over van de logistieke tak van ForFarmers.

In het Verre Oosten lieten de meeste beurzen dinsdag weinig beweging zien. De Nikkei in Tokio eindigde na een schommelende sessie een fractie lager op 22.486,24 punten.

Euro

De Europese beurzen sloten maandag met verlies. De AEX-index zakte 0,5 procent tot 538,09 punten en de MidKap daalde 0,7 procent tot 823,80 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in.

In New York bleven de beurzen dicht bij huis. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 23.580,78 punten. De brede S&P 500 eindigde nagenoeg vlak en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was bij de slotbel 1,1906 dollar waard, tegen 1,1924 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 57,74 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 63,69 dollar per vat.