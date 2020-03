FloraHolland: bijna helft aanvoer vernietigd

FloraHolland luidde eerder al de noodklok. Het veilingbedrijf stelt dat de Nederlandse sierteeltsector ongekend hard wordt getroffen en gaat de kwekers quota opleggen. Voor bloemen wordt vanaf dinsdag een maximum percentage van 30 procent van het aantal bloemen ten opzichte van vorige week dinsdag gehanteerd. Voor kamerplanten is dit 50 procent en voor tuinplanten 75 procent. Boven deze percentages worden de producten niet geveild.

Ook mogen producten van mindere kwaliteit, de zogeheten A2- en B-kwaliteit niet meer aangeleverd worden. Daarnaast worden producten niet meer overgeveild. De noodmaatregelen worden van dag tot dag bekeken op basis van actuele informatie.

Afgelopen twee weken lagen de prijzen al tot 50 procent lager dan normaal. De verwachtingen voor komende weken zijn nog slechter. Dit is normaal gesproken de piekperiode voor de sierteelt in de aanloop naar Moederdag in verschillende landen. De gebruikelijke omzet in deze periode is 150 miljoen tot 200 miljoen per week.