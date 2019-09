Verhuurder panden Hudson’s Bay heeft niks gehoord

Precies wat Tilburg nodig had, zei toenmalig Wereldhave-topman Dirk Anbeek bij de opening. „Als Hudson’s Bay naar Breda was gegaan, had je Tilburg als winkelstad kunnen afschrijven.” Maar dat mooie warenhuis gaat eind december dus dicht, blijkt uit informatie van de vakbonden. Klanten bleven weg en de verliezen liepen te hoog op.

Het gekke is dat Wereldhave nog niks van zijn Canadese huurder vernomen heeft. „We hebben van hun kant geen mededeling gehad dat ze de huur willen opzeggen of zo”, aldus een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Is het dan geen idee om even naar Canada te bellen? „Nee, daar zien we eigenlijk geen aanleiding toe. De huur wordt gewoon betaald. Je gaat niet met een huurder bellen om te vragen of ze de huur willen opzeggen.” Prettig voor Wereldhave is wel dat de huurbetaling tot 2027 wordt gegarandeerd door het moederconcern, zodat een flinke afkoopsom in het verschiet ligt.

Wereldhave steekt de kop echter niet in het zand. „We lezen de berichten natuurlijk wel. Sinds er signalen zijn dat ze terugtrekkende bewegingen maken, zijn wij wel plannen gaan maken. Dat is ook in het belang van onze aandeelhouders”, aldus de woordvoerder.

Hij schetst een scenario waarin het pand zijn winkelfunctie behoudt in de kelder en op de parterre en eerste etage. „Voor de bovenste etages denken we aan een hotel, kantoren, woningen of een mix daarvan.”

Ook vastgoedverhuurder Cushman & Wakefield stelt nog niets te hebben gehoord van Hudson’s Bay over een vertrek uit Nederland.

