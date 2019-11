'Kleine openingswinst voor Damrak'

De aandacht gaat daarnaast uit naar veel Amerikaanse macro-economische cijfers, die later op de dag naar buiten komen. Zo staan onder meer de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, de economische groei, de orders voor duurzame goederen en de persoonlijke inkomens en bestedingen op het programma. Ook komt de Federal Reserve met het zogenoemde Beige Book.

Wall Street kent woensdag ook de laatste volle handelsdag van de week. Donderdag zijn de beurzen in New York gesloten vanwege Thanksgiving Day. Op vrijdag zijn de Amerikaanse beurzen een halve dag open.

PostNL

PostNL liet weten zijn onderdeel PostNL Communicatie Services te verkopen aan Paragon Customer Communications. Financiële details van de deal werden niet verstrekt.

De beurzen in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de winstreeks voort en eindigde 0,3 procent in de plus. Het was de vierde winstbeurt op rij. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min na een daling van de Chinese industriële winsten in oktober. De industriële winsten zakten vorige maand 9,9 procent, na een daling van 5,3 procent in september. Het was de sterkste daling sinds 2011.

Olieprijzen

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index won 0,2 procent tot 597,59 punten en de MidKap klom 0,6 procent tot 886,85 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen 0,1 procent. Frankfurt verloor 0,1 procent. Op Wall Street werden nieuwe recordstanden bereikt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 28.121,68 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq stegen eveneens 0,2 procent.

De euro was 1,1011 dollar waard tegen 1,1014 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 58,35 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 64,24 dollar per vat.