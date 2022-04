Scamspelfouten ontgaan jongeren: massaal in de val getrapt

Directeur Mandy Lamb van Visa in Verenigd Koninkrijk en Ierland legt uit dat juist omdat we zoveel online zitten, veiligheid in het geding komt. „En ons nieuwe onderzoek laat zien hoe lastig het is om fraude-signalen op te merken in mails en andere online berichten”, stelt Lamb in The Financial Times. In de 155 fraude-berichten die ze onderzocht hebben, zagen onderzoekers dat in 90% lezers werden uitgenodigd te klikken op compromitterende linkjes en dat bij 70% werd gelonkt met urgente actie en hulpvragen om problemen op te oplossen.

De onderzoekers hopen dat als mensen weten waar ze op moeten letten, ze minder gauw in de financiële valstrikken stappen. Doordat sinds de lockdowns gedurende de coronapandemie het online bestellen is toegenomen, lopen ook meer gebruikers risico om financiële informatie te delen met de verkeerde personen.

Zo zou in Engeland de online financiële fraude met een derde zijn toegenomen. De meeste scam berichten doen net of ze van een geloofwaardige instantie zijn en maken logo’s en websites na van bekende en daardoor eigenlijk betrouwbare bedrijven. Daarnaast blijkt Instagram het nieuwe platform waar meer en meer fraude wordt gepleegd.