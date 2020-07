Een op de drie overweegt stekkerauto te kopen

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise onder duizend respondenten. Eén op de tien Nederlanders geeft aan nooit elektrisch te willen gaan rijden. Mogelijk wachten veel automobilisten wel tot elektrische auto’s ook tweedehands worden aangeboden.

Subsidiepot

Op dit moment rijdt ongeveer 2% van de automobilisten elektrisch. Het wordt wel steeds populairder, concludeert de vergelijkingssite. De subsidiepot voor 2020 om elektrisch rijden te stimuleren is namelijk al leeg.

Pricewise-directeur Hans de Kok waarschuwt wel voor hoge kosten van elektrisch rijden. Zo is zowel het aantal schadeclaims als de schadelast bij elektrische auto’s veel hoger dan bij brandstofauto’s.

Onderdelen zijn namelijk in geval van schade vaak veel duurder om te herstellen of te vervangen. Verzekeringspremies voor deze auto’s zijn daarom vaak een stuk hoger.

Schade rijden

Volgens Voogd & Voogd Verzekeringen rijden elektrische auto’s ruim twee keer zo vaak schade als brandstofauto’s. Waar brandstofauto’s gemiddeld eens in de acht jaar schade rijden, is dit bij elektrische auto’s gemiddeld eens in de vier jaar.

Bij zware, luxe elektrische auto’s is dit zelfs eens in de drie jaar. Deze auto’s zijn ook vaker betrokken bij ongelukken dan brandstofauto’s; het aantal schades ligt 40% hoger dan gemiddeld. Bij kleine elektrische voertuigen is de kans op een ongeval overigens 10% minder dan gemiddeld.

Bekijk ook: Subsidiepot voor gebruikte elektrische auto nog wél vol

„Mocht in de komende vijf jaar inderdaad ruim 30% van de automobilisten in een nieuwe of tweedehands elektrische auto gaan rijden, dan zal dit voor een flinke toename in duurdere schades kunnen zorgen. Dit zou kunnen betekenen dat de autopremies voor elektrische wagens de komende jaren zullen blijven stijgen of de voorwaarden van deze verzekeringen zullen verslechteren”, denkt De Kok.