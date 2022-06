Meer dan €23 miljard aan loonsteun uitgekeerd

Door Gabi Ouwerkerk

Amsterdam - Sinds het begin van de coronacrisis heeft uitkeringsinstantie UWV €23,5 miljard aan voorschotten op de loonsteun aan werkgevers overgemaakt. Ruim 30.000 werkgevers hebben in de achtste en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in totaal een voorschotbedrag van zo’n €1,2 miljard ontvangen. Meer dan een derde (37%) is naar de sector horeca en catering gegaan.