AMERSFOORT - Het aantal gebreken bij nieuwbouwwoningen is aan het dalen, maar slechts licht. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Bouwers in Ridderkerk spanden het afgelopen jaar met 39 gebreken de kroon, Wageningen doet het met 11 het best.