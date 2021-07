Financieel

AEX zakt flink weg tot onder 740 punten; trek in Takeaway

Na de mindere gang van zaken bij de weekstart vervolgt de AEX dinsdag de weg omlaag. Naast de nieuwe dreun voor Prosus zit ook de koersval bij Randstad in reactie op de cijfers het sentiment dwars. Just Eat Takeaway is een positieve uitschieter. KPN kan ook op kopersinteresse rekenen na de resultate...