Premium Het beste van De Telegraaf

Tesla 20 jaar.... Hoe een automerk uit Silicon Valley de complete automarkt opschudt

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Tesla bestaat 20 jaar. Ⓒ René Bouwman

Tesla is jarig. Het elektrische automerk bestaat twintig jaar en het merk van de markante Elon Musk heeft de complete auto-industrie en -verkoop veranderd en daarbij ook nog eens de hele aandelenbeurs op zijn kop gezet. „Tesla is ook eigenlijk geen auto, het is veel meer dan een auto.”