Trio maakt werk van elektrisch vliegen

Siemens bouwt momenteel een motor met een vermogen van twee megawatt. Dat is circa de helft van wat een conventionele aandrijving levert. Rolls Royce zal een gasturbine leveren die in de romp van het vliegtuig geïnstalleerd zal worden en stroom opwekt voor de motoren. Airbus is verantwoordelijk voor de integratie van de systemen.

Volgens de bedrijven wordt met de ontwikkelingen een belangrijke stap gezet in het realiseren van elektrisch vliegen in de nabije toekomst. Na de eerste test met een elektromotor moet snel een test volgen waarbij een tweede conventionele motor wordt vervangen voor een hybride elektrische variant.