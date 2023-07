UBS voor miljoenen beboet om wangedrag overgenomen Credit Suisse

Archegos nam grote financiële risico's op de beurs, met zware verliezen tot gevolg. Credit Suisse was een van de tussenpersonen voor die transacties. De affaire rond Archegos kostte de bank miljarden. Ook UBS verloor daardoor eerder honderden miljoenen dollars.

De Federal Reserve spreekt over wangedrag en ’onveilige en ongezonde praktijken’ bij Credit Suisse. Volgens de toezichthouder van de Bank of England heeft de Zwitserse bank "onvoldoende gereageerd op zorgen die naar voren zijn gebracht". De Fed legt UBS nu een boete op van bijna $269 miljoen, de Bank of England een boete van 87 miljoen Britse pond. Omgerekend is dat samen zo’n €350 miljoen.

UBS heeft in mei al aangegeven $4 miljard opzij te zetten voor eventuele rechtszaken die voortkomen uit de overname van Credit Suisse.