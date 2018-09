'Solide resultaten Heineken'

De bierverkopen van Heineken vielen hoger uit dan KBC-kenners voorzagen. Dat zorgde er ook voor dat de omzet en de winst hoger uitvielen dan waar rekening mee werd gehouden. Volgens KBC is Heineken goed gepositioneerd voor verdere groei in met name opkomende markten.

De overname van Kirin in Brazilië zal volgens KBC druk zetten op de marges van Heineken. Dit komt volgens de kenners niet onverwacht aangezien Kirin voorafgaand aan de overname verlieslijdend was. De overnameprijs zal volgens de kenners van KBC in circa vijf jaar worden terugverdiend.

Brutowinst

Analisten van Morgan Stanley menen dat de brutowinst van Heineken behoorlijk hoger is uitgevallen dan verwacht, maar de winst per aandeel kwam wel overeen met de ramingen. De Amerikaanse bank wijst verder op de goede prestaties van het aandeel in de afgelopen periode en de uitdagingen die het concern voorziet voor de tweede jaarhelft wat betreft wisselkoerseffecten. Daarmee bestaat volgens de analisten de kans dat aandeelhouders winsten zullen nemen.

Ook ING benadrukte de veel beter dan verwachte groei op eigen kracht door de brouwer, waarbij de verwachtingen voor het hele jaar mogelijk naar boven toe worden bijgesteld. Verder wezen de kenners van ING op de wisselkoerseffecten, maar ook de goede prestaties van het aandeel Heineken voorafgaand aan de halfjaarcijfers.

Advies KBC

KBC handhaafde zijn advies accumulate voor het aandeel Heineken met een koersdoel van 95 euro. Morgan Stanley hield vast aan zijn advies (equalwt/in-line) waarbij het een koersdoel van 78 euro hanteert. ING hanteert het advies hold met een koersdoel van 77 euro.

Het aandeel Heineken was omstreeks 09.35 uur op het Damrak op maandag de sterkste daler in de AEX met een min van 1 procent op 87,51 euro.